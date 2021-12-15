Cбившего дочь экс-министра Татарстана на самокате в Москве приговорили к 10,6 года колонии

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15 декабря 2021, 19:47

самокат, фото: pixels.com

В Москве мужчину, сбившегося девушку на электросамокате на пешеходном переходе в июле 2021 года, приговорили к 10,6 года колонии общего режима. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«К 10 годам 6 месяцам лишения свободы осужден Даниил Хренов по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что суд лишил его права управлять транспортными средствами на три года.

Напомним, что 6 июля 2021 года после ДТП на Мосфильмовской улице скончалась 30-летняя дочь экс-министра энергетики Татарстана Алсу.

За рулем автомобиля BMW без номерных знаков находился Даниил Хренов.

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