Cбившего дочь экс-министра Татарстана на самокате в Москве приговорили к 10,6 года колонии
15 декабря 2021, 19:47
В Москве мужчину, сбившегося девушку на электросамокате на пешеходном переходе в июле 2021 года, приговорили к 10,6 года колонии общего режима. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«К 10 годам 6 месяцам лишения свободы осужден Даниил Хренов по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)»,- пояснили в ведомстве.
Отмечается, что суд лишил его права управлять транспортными средствами на три года.
Напомним, что 6 июля 2021 года после ДТП на Мосфильмовской улице скончалась 30-летняя дочь экс-министра энергетики Татарстана Алсу.
За рулем автомобиля BMW без номерных знаков находился Даниил Хренов.
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