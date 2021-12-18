Голикова призвала проводить мероприятия в новогодние праздники в режиме COVID-free

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18 декабря 2021, 07:58 Источник: стопкоронавирус.рф

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новогодние праздники не должны привести к очередному всплеску заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране. Она предложила проводить развлекательные мероприятия в режиме COVID-free.

«… обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free»,- цитирует ее слова оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Также Голикова считает, что российские регионы перед новогодними каникулами должны нарастить темпы вакцинации от коронавируса. Вице-премьер отметила, что за неделю ухудшение эпидситуации наблюдается в Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской, Тамбовской и Челябинской областях, а также на Алтае, в Башкирии, Дагестане и Чувашии.

Ранее Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на территории РФ в настоящий момент составляет 58,2%.

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