Голикова призвала проводить мероприятия в новогодние праздники в режиме COVID-free

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новогодние праздники не должны привести к очередному всплеску заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране. Она предложила проводить развлекательные мероприятия в режиме COVID-free.
«… обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free»,- цитирует ее слова оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Также Голикова считает, что российские регионы перед новогодними каникулами должны нарастить темпы вакцинации от коронавируса. Вице-премьер отметила, что за неделю ухудшение эпидситуации наблюдается в Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской, Тамбовской и Челябинской областях, а также на Алтае, в Башкирии, Дагестане и Чувашии.
Ранее Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на территории РФ в настоящий момент составляет 58,2%.
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