Министерство юстиции РФ дополнило реестр иноагентов

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17 декабря 2021, 22:00 Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство юстиции Российской Федерации вечером в пятницу, 17 декабря, сообщило о внесении организации "Лилит" и дальневосточного общественного движения "Маяк" в реестр иностранных агентов.

В Минюсте уточнили, что во исполнение требований действующего законодательства РФ в список некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента, была внесена Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит".

Кроме того, в вышеуказанный реестр включили дальневосточное общественное движение "Маяк".

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