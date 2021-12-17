Министерство юстиции РФ дополнило реестр иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации вечером в пятницу, 17 декабря, сообщило о внесении организации "Лилит" и дальневосточного общественного движения "Маяк" в реестр иностранных агентов.
В Минюсте уточнили, что во исполнение требований действующего законодательства РФ в список некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента, была внесена Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит".
Кроме того, в вышеуказанный реестр включили дальневосточное общественное движение "Маяк".
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