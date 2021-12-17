Песков заявил, что в России нельзя шутить на темы войны и религии

Аргументы Недели → Общество 13+

17 декабря 2021, 19:48 Источник: RTVI

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках интервью в пятницу, 17 декабря, заявил, что в России не стоит шутить на тему войны, религии и героических, но болезненных страниц в истории.

"Нельзя шутить над тем, что является святым для российского народа", – подчеркнул сегодня пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Дмитрия Пескова к темам войны и религии люди в России относятся очень трепетно, поэтому в данных вопросах нет места для юмора. Он также заметил, что над всем остальным шутить можно, однако делать это следует "элегантно и красиво".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости