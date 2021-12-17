Котяков заявил, что Минтруд сейчас не обсуждает введение ежегодных предновогодних выплат пенсионерам

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в пятницу, 17 декабря, сообщил в беседе с журналистами, что ведомство в настоящий момент не обсуждает введение предновогодних ежегодных выплат пенсионерам.
Антон Котяков, отвечая на вопрос о планах Минтруда по введению предновогодних выплат пенсионерам, заявил: "Мы сейчас не обсуждаем такую проработку".
Напомним, газета "Известия", ссылаясь на правительственное заключение на законопроект "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате", сообщила о разработке соответствующего законопроекта. По информации издания, на его проработку повлиял высокий уровень инфляции, который по итогам текущего года ожидается на уровне 9%.
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