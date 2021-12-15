Юрист Петрова рассказала, когда выплатят зарплату перед новогодними праздниками

Аргументы Недели → Общество 13+

15 декабря 2021, 21:45

pixabay.com

Если день получения зарплаты выпадает на выходные или праздничные дни, работодатель должен перечислить деньги в последний день рабочей недели. В декабре досрочно получить деньги могут все сотрудники, которые получают зарплату в период с первого по девятое число месяца. Об этом рассказала юрист по трудовому праву Ольга Петрова «Вечерней Москве».

По словам эксперта, в каждой организации установлен свой порядок начисления зарплаты.

«Госслужащие зависят от казначейства, которое определяет, когда у них последний рабочий день. В других организациях даты выплаты заработной платы указаны в трудовых договорах. Если день выплаты зарплаты по данным документам выпадает на праздничные или выходные дни, то зарплата выплачивается в предыдущий рабочий день», — объяснила юрист.

Петрова отметила, что при совпадении дня выплаты на январские праздники работодатель должен рассчитаться с сотрудниками в декабре. Это правило коснётся организаций, в которых зарплаты выплачиваются в период с первого по девятое число включительно.

Специалист уточнила, что работодатель имеет право в одностороннем порядке выплатить зарплату раньше.

«Например, у кого-то 30-го числа заработная плата, но если работодатель решил выплатить 26-го или 27-го, то это его право — выплатить раньше Нового года. Но если он выплатил позже, чем в тот день, который указан в трудовом договоре, то это уже получается задержка заработной платы и за каждый день просрочки он обязан заплатить процент», — предупредила Петрова.

При отказе работодателя выплачивать вовремя сотрудник имеет право обратиться в государственную инспекцию по труду в том регионе, где находится работодатель. Если по результатам проверки будет выявлено нарушение срока выплат, работодателя оштрафуют и выдадут ему предписание выплатить сотруднику полагаемый процент.

Эксперт отметила, что выплата годовой премии никак не узаконена и определяется внутренней политикой организации.

«Нет понятия «13-я зарплата», но есть премии. Порядок их выплаты также указан в договоре. Например, многие крупные организации долго подводят итоги, и некоторые сотрудники получают премию за год только в марте. Это прописывается в локальных нормативных документах или в трудовом договоре», — пояснила юрист.

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