В Выборге умерла больная раком пенсионерка, которая сама себе сделала операцию

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16 декабря 2021, 22:08 Источник: КП-Петербург

Скорая помощь, Maksim Konstantinov/globallook.com

В Ленинградской области скончалась 90-летняя пенсионерка Клавдия Петрова, которая дома сама себе сделала операцию, чтобы слить скопившуюся в организме асцитическую жидкость.

Об «операции» рассказала врач «скорой помощи» Виктория Шутова, приехавшая на вызов. Она сообщила, что у Клавдии Петровой было онкологическое заболевание, в результате которого появилось осложнение - асцит (брюшная водянка, когда в брюшной полости скапливается свободная жидкость). Женщина испытывала сильный дискомфорт, она не могла нормально ходить, лежать и даже дышать. Однако в больнице из-за пандемии коронавируса были приостановлены плановые операции.

«И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство - лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть - делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости»,- рассказала врач. Прежде чем делать "операцию", пенсионерка написала записку для дочери на случай, если все закончится летальным исходом.

Женщину госпитализировали в больницу, где через три недели она скончалась.

«Бабушка умерла. Предварительно, она скончалась от основной болезни, то есть, от рака. Операция, скорее всего, не сказалась на ней. У нее метастазы были в брюшной полости везде»,- сообщила изданию «КП-Петербург» внучка пенсионерки Янина.

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