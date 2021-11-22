В Выборге блокадница сама себе сделала операцию на животе из-за приостановки плановой помощи

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22 ноября 2021, 23:12

машина скорой помощи, фото: Иван Макеев/globallookpress.com

Врач скорой помощи Виктория Шутова рассказала, как ее попросили приехать на вызов к пожилой женщине, которая самостоятельно порезала живот, чтобы избавиться от болезненных ощущений. Инцидент произошёл в Выборге.

Жительница Ленинградской области, пережившая Великую Отечественную войну, сама сделала себе операцию, потому что в больнице приостановили предоставление плановой медицинской помощи. Виктория уточнила, что у блокадницы диагностировали онкологическое заболевание. У пенсионерки появилось осложнение - асцит (брюшная водянка, когда в брюшной полости скапливается свободная жидкость). Пожилая женщина испытывала сильный дискомфорт, она не могла нормально ходить, лежать и даже дышать.

«И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство - лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть - делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости»,- продолжила врач.

По словам Виктории, пенсионерка написала записку для дочери на случай, если «операция» закончится летальным исходом. Женщина попросила прощения у родственников, но объяснила, что не может больше терпеть, ей очень тяжело и больно.

Медик добавила, что сейчас блокадница находится в больнице, с ней все хорошо, но требуется профессиональная медпомощь. Виктория призвала коллег, которые могут оказать содействие, связаться с пенсионеркой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Шутова (@viktoria51084)

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