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В Эрмитаже при реставрации платья сестры императора Николая II обнаружили старинную конфету

, 20:40 Источник: Instagram Эрмитажа

В Эрмитаже при реставрации платья сестры императора Николая II обнаружили старинную конфету
Фото из Инстаграм: hermitage_museum

В Эрмитаже во время реставрации платья сестры императора Николая II Ксении Александровны нашли конфету, изготовленную поставщиком императорского двора. Сюжет об этом размещен в Instagram музея.

По словам хранителя фонда костюма Нины Тарасовой и художника-реставратора Галины Федоровой, это платье для великой княгини Ксении Александровны было сшито в 1903 году к костюмированному балу.

При реставрации Галина Федорова обнаружила в одном из рукавов платья надкушенную помадку. Реставратор призналась, что чисто инстинктивно она ее лизнула — у конфеты отказался приятный сладкий вкус. Как предположила Федорова, великая княгиня попробовала конфету, а поскольку ее было некуда деть, спрятала ее за обшлаг рукава.

На помадке сохранилось тиснение. Сотрудники музея считают, что изготовитель ее - поставщик императорского двора «Ландринъ». 

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