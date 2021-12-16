Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах повторно направили на рассмотрение в регионы

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16 декабря 2021, 19:45 Источник: Telegram

QR-код, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, принятый сегодня Госдумой в первом чтении, направлен на повторное рассмотрение в регионы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Начали рассмотрение законопроекта № 17357-8, внесенного Правительством РФ. Вопросов прозвучало много. По этой причине ряд предложений, улучшающих нормы законопроекта, зафиксировали в постановлении Думы, что происходит довольно редко. Это сделано, чтобы ко второму чтению по возникшим вопросам были найдены решения»,- написал политик.

Он сообщил, что законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации и правительство РФ. «Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан»,- подчеркнул Володин.

Он напомнил также слова президента, который пообещал «не допустить опрометчивых решений» при принятии закона о QR-кодах и сообщил, что до второго чтения, которое состоится через месяц, ждет предложений от подписчиков канала.

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