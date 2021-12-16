Победители и призёры премии «Экология – дело каждого» встретились в «Орлёнке» с главой Росприроднадзора. Часть 2

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16 декабря 2021, 20:09

Фото: личный архив

Дети из тридцати регионов России – победители и призёры международной детско-юношеской премии «Экология-дело каждого», учрежденной Росприроднадзором, встретились с главой ведомства Светланой Радионовой во Всероссийском детском центре «Орлёнок», где смогли задать ей вопросы и рассказать, почему решили участвовать в конкурсе и сохранять окружающую среду, сообщает пресс-центр премии.

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ССЫЛКИ НА РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ.



КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. ГБУКООО "школа-интернат п. Сосновка" - слабослышащие Спецприз номинация «Экотренды: «Экоакия» Калининградская область, Зеленоградск, в Rutube;

2. Еременко Наталья, 16 лет – интернат, слабослышащая Спецприз номинация «Экотренды: «Экоакция» Калининградская область, Сосновка, в Rutube.



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Севастьянов Георгий, 14 лет Спецприз «Юный экоблогер» - Калужская область, Калуга, в tiktok;

2. Широкова София, 14 лет, Спецприз «Экопроект» Калуга, Калужская область», в ВК.



КАМЧАТСКИЙ КРАЙ:



1. Зарубина Таисия, 16 лет - 1 место «Экомультфильм» - Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, на Youtube;

2. Алексеев Игорь 9 лет - 3 место номинация «Сохраним планету вместе: «Экоэтикет» - Камчатский край, Елизовский район, поселок Пионерский, в instagram.



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Танкаев Сергей, 16 лет - Спецприз «Юный экожурналист» - Кемеровская область, Новокузнецк, в ВК.



КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Волкова Дарья 14 лет - Спецприз от «Сибура» в номинации «Экопроект» - Костромская область, Кострома, в ВК.





КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ:



1. Бессонов Илья, 15 лет - 1 место «Экофокус» - Краснодарский край, Сочи, в instagram;

2. Вафо Вера, 11 лет - 1 место «Экоблогер» - Краснодарский край, посёлок Приморский, на Youtube;

3. Колесник Никита, 16 лет - 1 место, номинация «Экотренды: «Экофлешмоб» - Краснодарский край, п.Совхозный, в ВК;

4. Фищукова Мария, 13 лет - 1 место номинация «Экотренды: «Экофлешмоб» - Краснодарский край, п.Совхозный, в ВК;

5. Некрасов Сергей, 12 лет - 1 место номинация «Экотренды: «Экофлешмоб» - Краснодарский край, п.Совхозный, в ВК;

6. Коморная Полина, 11 лет - 1 место «Экотренды: «Экофлешмоб» - Краснодарский край, п.Совхозный, в ВК;

7. Пятина Эвелина, 13 лет - 2 место номинация «Экотренды: «Экофлешмоб» - Краснодарский край, Сочи, в ВК;

8. Попов Мирослав Игоревич, 12 лет - 2 место номинация «Экотренды: «Экофлешмоб» - Краснодарский край, Сочи, в ВК;

9. Никончук Мирослава, 13 лет - 2 место номинация «Экотренды: «Экофлешмоб» - Краснодарский край, Сочи, в ВК;

10. Юсипова Мария, 9 лет - 2 место номинация «Экотренды: «Экофлешмоб» - Краснодарский край, Сочи, в ВК;

11. Государственное автономное общеобразовательное учреждение Краснодарского края «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением» - 3 место «Экошкола», в ВК;

12. Недашковская Мария, 10 лет Спецприз «Экорисунок» - Краснодарский край, Сочи, в ВК;

13. Пономарева Софья, 14 лет Спецприз «Экомультфильм» - Краснодарский край, Сочи, в ВК.



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ:



1. Лапа Софья, 16 лет - 2 место «Экоблогер» - Красноярский край, Красноярск, в ВК;

2. Дудина Камилла, 15 лет - 3 место «Экофокус» - Красноярский край, Норильск, в ВК;

3. Углова Ульяна, 15 лет Спецприз «Юный экожурналист» - Красноярский край, Норильск, в ВК.





КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Ануфриева Анастасия, 14 лет Спецприз «Юный экожурналист» - Курганская область, село Байдары, на Youtube.



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Доронкин Егор, 15 лет - 2 место «Эковолонтер» - Курская область, Курчатов, в ВК;

2. Негара Арина 14 лет - Спецприз «Юный экоблогер» - Курская область, п. Касиновский, в ВК.



ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Ботева Варвара, 14 лет - 1 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Ленинградская область, Сосновый Бор, на Youtube;

2. Мерзликина Маргарита 14 лет - 1 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Ленинградская область, Сосновый Борна, на Youtube;

3. Постернак Алина 14 лет - 1 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Ленинградская область, Сосновый Бор, на Youtube;

4. Софронова Валерия 14 лет - 1 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Ленинградская область, Сосновый Бор, на Youtube.





НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Ваньков Егор, 12 лет - 2 место «Экосемья», Нижегородская область, г. Саров, в ВК;

2. Макарова Варвара, 9 лет - 3 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Нижегородская область, Городецкий район, Воронино, на Youtube;

3. Макарова Мария, 7 лет - 3 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Нижегородская область, Городецкий район, Воронино, на Youtube;

4. Латухина Василиса, 8 лет - 3 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Нижегородская область, Городецкий район, Воронино, на Youtube;

5. Яковлева Ирина, 10 лет - 3 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Нижегородская область, Городецкий район, Воронино, на Youtube;

6. Чумакова Дарья, 14 лет - Спецприз «Экопроект» - Нижегородская область, г. Саров, в ВК.



НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Авдей Дьячук, 8 лет - Спецприз «Моя экосеьмя - моя команда» - Новосибирская область, Новосибирск, в instagram;

2. Спиридонова Екатерина, 14 лет - Спецприз от «Союзмултфильма» в номинации «Экомультфильм» - Новосибирская область, Новосибирск, на Youtube.



ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Забелина Елизавета, 14 лет - Спецприз «Юный экоблогер» - Омская область, Калачинск, в ВК.



ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Лега Ольга, 13 лет - 1 место «Юный экожурналист» - Оренбургская область, Акбулак, в ВК.



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ:



1. Юдина Полина, 13 лет - Спецприз «Моя экосемья - моя команда» - Приморский край, Лесозаводск, в instagram.



ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

1. Васечкин Кирилл, 15 лет - Спецприз «Моя экосемья - моя команда» - Псковская область, г. Гдов, в ВК.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ:

1. Шмыгельский Вадим, 9 лет - 1 место «Экомультфильм» - Республика Адыгея, п.Новый, на Youtube.



РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ:



1. Чокова Карина, 9 лет - Спецприз «Сохраним планету вместе: Мой экомир» - Республика Алтай, с.Ташанта, в ВК.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН:



1. Кожевникова Татьяна 7 лет - 1 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, на Youtube;

2. Лопухов Максим 7 лет - 1 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, на Youtube;

3. Кутлиев Камиль 7 лет - 1 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, на Youtube;

4. Тянутова Александра 7 лет - 1 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, на Youtube;

5. МАОУ "СОШ №31" г. Стерлитамак - Спецприз «Экошкола» - Башкортостан, Стерлитамак, в ВК.



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ:

1. Бадмацыренов Барас, 12 лет - 3 место «Юный экожурналист» - Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, в ВК;

2. Порошенко Вероника, 15 лет - Спецприз «Эковолонтер» - Республика Бурятия, с. Романовка, на Youtube.





РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ:



1. Стрем Тимур, 7 лет - Спецприз «Сохраним планету вместе: Мой экоэтикет» - Республика Карелия, п.Чална, в ВК.



РЕСПУБЛИКА КРЫМ:



1. Сапунов Кирилл, 11 лет Спецприз «Эковолонтер» - Крым, Керчь, в instagram;

2. Грекова Екатерина, 12 лет - Спецприз «Юный экожурналист» - Крым, Евпатория, на Youtube.



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ):



1. Маншеева Мэй-Ли, 10 лет - 3 место «Экорисунок» - Республика Саха (Якутия), Мирный, в instagram;

2. Николаева Арина, 8 лет - 3 место номинация «Сохраним планету вместе: Мой экомир» - Республика Саха (Якутия), Якутск, на Youtube.



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН:



1. Лутфуллина Жаклин, 10 лет - 1 место «Экорисунок» - Татарстан, Казань, в ВК;

2. Ханнанова Азалия, 13 лет - 1 место «Моя экосемья-моя команда» - Республика Татарстан, поселок Джалиль, в instagram;

3. МБОУ "Лешев-Тамакская ООШ" - 2 место «Экошкола» - Республика Татарстан, д.Дусюмово, в instagram;

4. Валиева Айсылу, 7 лет - 3 место «Экосемья» Республика Татарстан, г. Мамадыш, в instagram;

5. Бариев Ислам 9 лет - Спецприз «Сохраним планету вместе: Мой экоэтикет» - Республика Татарстан, с. Муслюмово, в instagram;

6. Горячева Софья, 14 лет - Спецприз «Юный экожурналист» - Республика Татарстан, Альметьевск, на Youtube.





РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ:



1. МБОУ Жемчужненская СШ №1 - 1 место «Экошкола» - Республика Хакасия, Колодезный, в ВК, ВК;

2. Овинников Иван, 13 лет - 3 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Республика Хакасия, Колодезный, в ВК;

3. Исаков Глеб, 13 лет - 3 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Республика Хакасия, Колодезный, в ВК;

4. Щукина Валентина, 13 лет - 3 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Республика Хакасия, Колодезный, в ВК;

5. Мезенцев Максим 13 лет - 3 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Республика Хакасия, Колодезный, в ВК;

6. Филянина Диана, 13 лет - Спецприз номинация «Экотренды: «Экоакция» - Республика Хакасия, п. Колодезный, в ВК.



РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

1. Толоян Марина, 15 лет - 1 место «Экоблогер» - Ростовская область, Ростов-на-Дону, в instagram;

2. Полупанова Кира, 13 лет - 3 место «Экомультфильм» - Ростовская область, Ростов-на-Дону, в ВК;

3. Чернов Павел, 14 лет - 3 место «Экоблогер» - Ростовская область, Ростов-на-Дону, в ВК;

4. Сторчак Михаил, 16 лет - Спецприз «Экопроект» - Ростовская область, Таганрог, в ВК.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:



1. Марьеха Ульяна, 10 лет - 2 место «Экорисунок» - Санкт-Петербург, в instagram;

2. Баукина Вера, 12 лет - Гран-при премии от председателя жюри, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, 3 место «Эковолонтер» - Санкт-Петербург, на Youtube;

3. Тощева Екатерина, 16 лет - Спецприз «Экомультфильм» - Санкт-Петербург, в ВК.



САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Широбоков Лев, 9 лет - Спецприз «Сохраним планету вместе: Мой экомир» - Саратовская область, Энгельс, в instagram;

2. Царегородцева Елизавета, 13 лет - Спецприз «Экомультфильм» - Саратовская область, Вольск.





САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:

1. Куянцев Александр, 15 лет - Спецприз «Экомультфильм» - Сахалинская область,г. Корсаков;

2. ГКУ СРЦН "Огонек" - Спецприз «Экоакция» - Сахалинская область, Макаров;

В центре занимаются в основном дети с интеллектуальными нарушениями, а также с аутистическим спектром и с синдромом Дауна;

3. Волков Алексей, 14 лет - Спецприз «Экопроект» - Сахалинская область, Южно-Сахалинск.



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

1. Алферов Дмитрий, 15 лет - Спецприз «Юный экожурналист» - Свердловская область, Екатеринбург.



СЕВАСТОПОЛЬ:

1. Столяров Михаил, 12 лет - Спецприз «Эковолонтер» - Севастополь.



СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ:

1. Кваша Дмитрий, 13 лет - 2 место «Экофокус» - Ставропольский край, Ставрополь;

2. Ника Ковалева, 9 лет – Спецприз «Моя экосемья - моя команда» собрали почти 10 тысяч просмотров - Ставропольский край, Ставрополь;

3. Губанов Никита, 8 лет - Спецприз «Экорисунок» - Ставропольский край, Михайловск.



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ:

1. Байгулова Евгения, 15 лет - Спецприз «Юный экожурналист» - Томская область, г. Каргасок.



ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ:

1. ГОУ ТО "Новомосковский центр" - Спецприз «Экофлешмоб» - Тульская область, Новомосковск.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА:

1. Антон Пономарев, 15 лет - Спецприз «Юный экожурналист», слепой мальчик - Удмуртия, Ижевск;

2. Роман Дубовцев, 9 лет - Спецприз «Моя экосемья - моя команда» - Р. Удмуртская, деревня Якшур.



ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ:

1. Михаил Кудукис, 13 лет - специальный приз от «Союзмультфильма» в номинации «Экомультфильм» - Хабаровский край, село Хурба, Комсомольского района.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА:

1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Няганский реабилитационный центр" – Спецприз «Экоакция» в инклюзивном волонтерском отряде «ПроДобро.Ру» занимаются дети с ДЦП, которые ограничены в движении, а также слабослышащие и слабовидящие дети Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нягань;

2. Докучаева Екатерина, 14 лет - Спецприз «Экомультфильм» - ХМАО, гп. Федоровский.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:

1. Исламов Егор, 9 лет - 2 место «Экомультфильм» - Челябинская область, Кыштым;

2. Панчук Виктория, 14 лет - Спецприз «Экоакция», детдом - Челябинская область, г. Касли;

3. Арсеньев Александр, 16 лет - 3 место «Юный экожурналист» - Челябинская область, Трехгорный;

4. Пушкарская Варвара 14 лет, Сизикова Елена 16 лет - 3 место «Экопроект» - Челябинская область, Челябинск;

5. Желнин Иван, 11 лет - Спецприз «Экоакция», интернат - Челябинская область, Магнитогорск;

6. Маганева Милана, 11 лет - Спецприз «Экоакция», интернат - Челябинская область, Магнитогорск;

7. Лосева Валерия, 12 лет - Спецприз «Экоакция», интернат - Челябинская область, Магнитогорск, на Youtube;

8. Баладурина Анастасия, 12 лет - Спецприз «Экоакция», интернат - Челябинская область, Магнитогорск, на Youtube.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ:

1. Прокудин Андрей, 10 лет - 3 место «Экомультфильм» - Чукотский автономный округ, Омолон, на Youtube.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ:

1. Трясцин Сергей 16 лет, Чибунов Роман 14 лет, Шеховцова Елизавета 15 лет - 1 место «Экопроект» - Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой, в instagram;

2. Верченко Екатерина, 13 лет - 3 место «Юный экожурналист» - Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой, в instagram;

3. МКОУ "Мыскаменская школа-интернат"- Спецприз «Экоакция» - Ямало-Ненецкий автономный округ, Мыс Каменный, в instagram.



ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

1. Голина Анна, 16 лет - 2 место «Экомультфильм» - Ярославская обл, Ярославль, на Youtube.

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