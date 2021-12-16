Победители и призёры премии «Экология – дело каждого» встретились в «Орлёнке» с главой Росприроднадзора. Часть 1

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16 декабря 2021, 20:02

Фото: личный архив

Дети из тридцати регионов России – победители и призёры международной детско-юношеской премии «Экология-дело каждого», учрежденной Росприроднадзором, встретились с главой ведомства Светланой Радионовой во Всероссийском детском центре «Орлёнок», где смогли задать ей вопросы и рассказать, почему решили участвовать в конкурсе и сохранять окружающую среду, сообщает пресс-центр премии.

«Для 50 призёров и победителей премии наградой стала путёвка во Всероссийский детский центр «Орлёнок» на уникальную экологическую смену. Здесь ребята не только получили дополнительные знания об охране окружающей среды, но и смогли почувствовать себя юными исследователями. Для них были организованы мастер-классы. Художники и мультипликаторы киностудии «Союзмультфильм» провели школу анимации. Журналисты телеканала 360 показали, как снимать сюжеты и вести видеоблоги. Специалисты оператора по обращению с отходами «Хартия» сделали с ребятами новогодние деревянные экоигрушки. Думаю, экосмена в «Орленке» на берегу Черного моря им запомнится детям надолго. Мы хотим, чтобы знания и навыки, полученные здесь, привели ребят к новым победам», - сказала на пресс-конференции в «Орлёнке» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

На экосмене «Экология – дело каждого», которая проходит в рамках международной премии Росприроднадзора дети и подростки изучают флору и фауну Всероссийского детского центра «Орлёнок», решают исследовательские задачи, осваивают приёмы и техники создания творческих произведений, разрабатывают проекты экологической направленности. Одним из центральных событий программы стал экологический форум «Меняя себя – меняем Мир», где ребята представили главе Росприроднадзора промежуточные итоги работы в эколабораториях и экостудиях и обсудили вопросы помощи окружающей среде.

«Премия «Экология - дело каждого» задумывалась для того, чтобы привить экокультуру, смотивировать на добрые экологические поступки и своим примером показать, что можно научиться сортировать мусор, проводить совместные экологические акции и просто быть внимательнее и бережнее к природе. Поэтому это не просто детская премия, а огромная возможность заявить: «Я не согласен, я хочу жить по-другому!» И дети справились с задачей - показали нам, взрослым, как беречь природу», - отметила Светлана Радионова.

Представитель генерального партнера премии АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков также пообщался с призерами и победителями конкурса. Они вместе высадили саженцы деревьев в ходе акции «Дерево будущего».

«Название премии – «Экология дело каждого» – имеет ключевое значение. То, чем мы дышим, где живем и где будут жить наши дети, внуки, все, что на окружает – это и есть экология. Невозможно не думать об этом. Эта премия задумывалась для детей и подростков. Если мы посмотрим на вопросы экологии глазами взрослых, то сразу начнем облекать проблему в привычные рамки: программные документы, нормативные акты, бизнес-проекты. А дети – они непосредственны. Когда ребенок видит кучу мусора, он реагирует совсем иначе. Ему хочется сказки вокруг, а картина мира от этого далека. Причем это общемировой тренд. Климатическая повестка, хрупкие регионы, кричат нам о том, что необходимо активно действовать. Мы рады участвовать в таком проекте, где все понимают, что экология – дело каждого», - сказал Рустам Романенков.

В финале смены «орлята» примут участие в экологическом марафоне – он пройдёт в формате квест-игры, где ребята продемонстрируют полученные знания и навыки. По ее итогам каждый юный эколог получит сертификат о прохождении обучения, а самые активные будут награждены грамотами.

Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной направленности «Экология – дело каждого» реализуется с 29 ноября по 19 декабря 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Всероссийским детским центром «Орлёнок».

«Центр с радостью поддержал премию: участники нескольких смен 2021 года активно создавали проекты и представили на конкурс более тысячи работ. Дети показали свой взгляд на экологию и продемонстрировали большую вовлечённость в вопрос сохранения природных ресурсов. Авторы лучших идей сегодня в «Орлёнке» продолжают свою исследовательскую деятельность на благо нашей планеты, получают уникальные знания и умения от высококвалифицированных экспертов и вдохновляются на новые свершения. Тематическая экосмена – это финал премии, но при этом начало большой миссии экологического просвещения, реализацию которой ребята продолжат в своих регионах. Возможно, именно «орлята» создадут проекты, способные повысить уровень экологической культуры во всей стране», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Напомним, Росприроднадзор весной этого года учредил международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого», чтобы вовлечь детей и подростков от 7 до 16 лет в экологическую повестку и поощрить их, а также волонтёрские, общественные, экологические организации, учреждения дополнительного и общего образования, интернаты и детские дома за вклад в сохранение окружающей среды. Заявки для участия в премии принимались с 1 апреля по 1 октября на сайте проекта: экологияделокаждого.рф.

Всего на конкурс поступило 9,5 тысяч заявок, принято около 6000 работ. По числу заявок лидирует Краснодарский край, за ним Москва и Подмосковье. Также в пятёрке лидеров - Ростовская область и Татарстан. В шорт-лист премии вошло порядка 650 творческий заявок, все они опубликованы в шорт-листе на RUTUBE. В премии приняли участие все 85 регионов России и 27 стран мира.

Генеральным партнёром премии стал: АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнёрами выступили: ПАО «СИБУР Холдинг», ВДЦ «Орлёнок», ООО «Хартия», гранд отель «Жемчужина», «Детское радио», информационное агентство «ТАСС», МИА «Россия сегодня», радиостанция «Эхо Москвы», телеканал 360, Российская газета, киностудия «Союзмультфильм», RUTUBE и многие другие.



Площадки премии «Экология - дело каждого:

Сайт: экологияделокаждого.рф,

Instagram: instagram.com/eco_umka/,

«ВКонтакте»: vk.com/eco_umka,

Tik-Tok: tiktok.com/@eco_umka.



Шорт-лист Премии на Rutube.



Пресс-центр международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» +7 968-766-30-87, awardrpn@mail.ru.



ССЫЛКИ НА РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ.

МОСКВА:

1. Манухин Ярослав, 15 лет, Москва - 1 место «Юный экожурналист», в ВК;

2. Кесян Анна, 8 лет, Москва - 3 место «Экофлешмоб», в instagram;

3. Сатарова Варвара, 9 лет, Москва - 3 место «Экофлешмоб», в instagram;

4. Наумова Анфиса, 11 лет, Москва - 3 место «Экофлешмоб», в instagram;

5. Добрина Ульяна, 10 лет, Москва - 3 место «Экофлешмоб», в instagram;

6. Францева Ольга, 16 лет, Москва - Спецприз «Экопроект», в ВК;

7. Кулешова Ольга, 16 лет, Москва - Спецприз «Юный экоблогер», в instagram;

8. Эмилия де Ла Круз Сальседо, 12 лет, Москва Перу/Лима - 3 место «Экоблогер», в Rutube.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Диплом первой степени от председателя жюри, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко - Милана Тимошенко, 9 лет, Московская область, деревня Чигасово и Амир Закраилов, 10 лет, Чеченская республика, Грозный - делали общий заплыв «За чистый Байкал», в instagram;

2. Диплом II степени от председателя жюри, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко - ГБОУ города Москвы Центр реабилитации и образования №7 - Ведёт активную работу по экологическому просвещению, они создали уникальную методику – «бабочкотерапию» и перерабатывают с учениками бумагу - Московская область, посёлок Гидроузла имени Куйбышева, в Rutube;

3. Немцева Юлия, 15 лет - 1 место номинация «Сохраним планету вместе: «Мой экомир» Московская область, Наро-Фоминск, в instagram;

4. Трещалина Ульяна, 12 лет - 1 место номинация «Эковолонтер» Московская область, Наро-Фоминск, в instagram;

5. Чебарёва Ирина 14 лет - 1 место номинация «Сохраним планету вместе: «Мой экоэтикет» - Московская область, Балашиха, в instagram ;

6. Попушой Виталия, 13 лет - 2 место номинация «Экоблогер» - Московская область, г.о. Домодедово, село Домодедово, в instagram;

7. Анастасия Гусева, 7 лет – Спецприз «За прорыв в Интернете» в номинации «Сохраним планету вместе: Мой экомир» - Московская область, Ленинский район, Совхоз имени Ленина, в instagram;

8. Гутова Мария, 7 лет – специальный приз - самый юный экоблогер в номинации «Сохраним планету вместе: Мой экомир» - Московская область, Одинцово, в instagram, instagram;

9. Ступинский филиал АРДИП - команда "Дети Особой планеты (дети инвалиды)" Спецприз «Экоакция» - Московская область, Ступино, в instagram.





АЛТАЙСКИЙ КРАЙ:



1. Вишнякова Валерия, 13 лет - Спецприз «Эковолонтер» - Алтайский край, с. Первомайское, в ВК.



АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Гладких Александр, 14 лет - 2 место номинация «Сохраним планету вместе: «Мой экомир» - Амурская область, г. Свободный, в instagram;

2. Жидкова Анастасия, 15 лет - Спецприз «Сохраним планету вместе: Мой экоэтикет» - Амурская обл, Благовещенск, в instagram.



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Казаринова Ксения, 16 лет - 2 место «Юный экожурналист» - Белгородская область, Разумное, в instagram;

2. Гостяев Андрей, 14 лет - Спецриз «Юный экожурналист» - Белгородская область, г.Валуйки, в ВК;

3. Муравецкий Георгий 10 лет - Спецприз «Сохраним планету вместе: Мой экоэтикет» - Белгородская область, Белгород, в ВК.





БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Колбасова Анастасия 10 лет - 2 место номинация «Сохраним планету вместе: «Мой экоэтикет» - Брянская область, город Карачев, в ВК;

2. Плюгин Даниил Николаевич, 15 лет (от школы) Спецприз в номинации «Экошкола» - Брянская область, Карачев, в ВК.



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Изюмова Яна, 12 лет, Спецприз «Экомульфильм» - Вологодская область, Череповец, в ВК.



ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Дубова Мария 16 лет, Дубова Екатерина 16 лет - 2 место «Экопроект» Воронежская область, Семилуки, в ВК;

2. Исаева Анастасия, 16 лет Спецприз «Эковолонтер» - Воронежская область, Воронеж, в ВК;

3. Лукьянов Егор, 16 лет Спецприз «Юный экожурналист» - Воронежская область, Борисоглебск, в ВК;

4. МКОУ Семилукская СОШ №1 - Спецприз «Экопроект» - Воронежская область, Семилуки, в ВК.





ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ:



1. Березнева Алёна, 15 лет, Спецприз «Юный экоблогер» - Забайкальский край, Чита, в ВК.



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ:



1. Малышкина Анна, 13лет - 2 место «Юный экожурналист» - Иркутская область, Иркутск, на Youtube;

2. Трегуба Маргарита 8 лет - 2 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Иркутская область, Вихоревка, на Youtube;

3. Решетникова Маргарита, 8 лет - 2 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Иркутская область, Вихоревка, на Youtube;

4. Какухин Никита, 8 лет - 2 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Иркутская область, Вихоревка, на Youtube;

5. Олиферук Денис, 8 лет - 2 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Иркутская область, Вихоревка, на Youtube;

6. Жакова Диана 15 лет - 2 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Иркутская область, город Иркутск, в tiktok;

7. Бакулин Иван 13 лет - 2 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Иркутская область, город Иркутск, в tiktok;

8. Рыков Лев 14 лет - 2 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Иркутская область, город Иркутск, в tiktok;

9. Касымбекова Нурия, 15 лет - 2 место номинация «Экотренды: «Экоакция» - Иркутская область, город Иркутск, в tiktok;

10. Крылова Ксения, 15 лет, Спецприз «Экомультфильм», в ВК.

Продолжение списка международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

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