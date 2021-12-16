Петербуржец взыскал с коммунальных служб более 600 тысяч рублей из-за упавшей на машину сосульки

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16 декабря 2021, 18:01 Источник: Интерфакс

Чистка снега, Петербург, Zamir Usmanov/globallook.com

Петербуржец сумел отсудить у коммунальщиков 600 тысяч рублей за повреждение автомобиля, на которую обрушился лед с крыши дома. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В пользу пострадавшего взыскано 390,7 тысяч рублей ущерба, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, 200,4 тысяч рублей штрафа, а также свыше 31 тысячи рублей расходов, говорится в сообщении.

Инцидент произошел еще в феврале. Житель Петербурга припарковали машину в своем дворе. Лед, обрушившийся с крыши, нанес серьезные повреждения автомобилю: ущерб был оценен почти в 400 тысяч рублей. В иске против управляющей компании, обслуживающей дом, пострадавший написал, что на протяжении всей зимы крыша дома должным образом не чистилась, а потенциально опасные при падении сосулек места не были огорожены.

Ранее юрист рассказал, как нужно действовать, если вам причинен ущерб в результате гололеда или падения сосулек.

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