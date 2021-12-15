Юрист рассказал, как добиться от коммунальщиков компенсации за травму из-за гололеда или сосулек

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15 декабря 2021, 15:23 Источник: Экономика сегодня

Фото: pixabay.com

С началом зимы увеличивается риск травм из-за гололеда и сосулек. Как привлечь к ответственности за это коммунальные службы, рассказал ФБА «Экономика сегодня» член общественного движения «За правду», общественный деятель, юрист Павел Андреев.

Если вы пострадали, юрист советует первым делом получить медицинское заключение о травме.

«В первую очередь необходимо получить медицинское заключение о получении травмы. Здесь, кстати, не принципиально, вызовете ли вы "скорую" или отправитесь в травмпункт самостоятельно, главное, чтобы в заключении был указан характер травм и в следствие чего они произошли. Конечно, если вы пострадали серьезно, то не геройствуйте и вызывайте "скорую"», – рекомендует эксперт.

Еще одна необходимая вещь — составить акт о случившемся. Пишите его в произвольной форме, указав время, место происшествия и его обстоятельства. В качестве доказательств подойдут фото или видеоролик, снятые телефоном.

«Важно обязательно зафиксировать место и время произошедшего ЧП, поэтому уделите этому особое внимание. Если самочувствие не позволяет, тогда вызывайте друзей или родственников, чтобы они помогли вам все оформить грамотно», – говорит Павел Андреев.

После медосвидетельствования следует обратиться в полицию.

«Полиция в любом случае обязана зафиксировать случившееся, а если у пострадавшего серьезная травма, то возбуждается уголовное дело и проводится соответствующая проверка. Самостоятельно установить виновных в падении сосульки с крыши здания бывает сложно, иногда и просто невозможно. Именно поэтому лучше прибегнуть к помощи правоохранительных органов», – говорит эксперт.

После этого вы можете рассчитывать на получение денежной компенсации расходов на лечение и морального вреда.

«Если уголовное дело возбуждено, то в рамках него в суде решается вопрос об установлении виновных за случившееся и заодно о компенсации пострадавшему. Если же уголовного дела не было, то виновных можно привлечь к ответственности в рамках обычного судебного разбирательства», – подытожил эксперт.

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