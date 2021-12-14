Сосульки отправили двоих жителей Петербурга в реанимацию

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2021, 11:16

Несчастный случай произошел 13 декабря на набережной реки Мойки – на голову 33-летней горожанки упала сосулька. Молодая женщина лежала без сознания на асфальте, когда её увидели прохожие. Сейчас она находится в реанимации Мариинской больницы.

Следком возбудил дело по статье 238 УК РФ – «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Вероятно, что коммунальные службы Смольного будут отвечать перед законом. В понедельник произошел еще один аналогичный случай – ледяная глыба сорвалась с крыши дома на голову прохожему. Сейчас он госпитализирован.

В Петербурге с начала декабря погода способствует образованию наледи: город периодически заваливает снегом, а температура колеблется от -20 до +2 градусов. В городскую администрацию каждый день поступают десятки жалоб от жителей на наледь и занесенные снегом дворы, но власти действуют нерешительно. Более того, губернатор Александр Беглов заявил, что городские службы хорошо справляются со своими обязанностями. Тем не менее, государственная инспекция уже оштрафовала коммунальные службы Смольного на 4 миллиона рублей.

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