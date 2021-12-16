Исследование Роскачества: в красной икре большинства российских марок обнаружена кишечная палочка

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16 декабря 2021, 16:35 Источник: Роскачество

Красная икра, Anton Kavashkin/globallook.com

В красной икре пятнадцати брендов из 21, проверенного Роскачеством, обнаружена кишечная палочка. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте ведомства.

Как сообщает Роскачество, по результатам исследования соответствует требованиям стандарта икра торговых марок «ВкусВилл» и Metro Chef. Эти товары могут претендовать на присвоение российского Знака качества. Подтверждено также высокое качество икры марки «Тунайча».

Кишечная палочка обнаружена в икре 15 производителей. Превышение микробных показателей выявлено в продукции торговых марок «Путина», «Красное золото», «Меридиан», «Тунгутун», «Сахалин рыба», «Сонико-Чумикан».

В икре брендов «Сонико-Чумикан» и «Корсаков» найден запрещенный консервант уротропин — он не заявлен в составе. Некоторые производители не указали информацию о наличии в составе икры красителя Е-110. Кроме того в икре одной из торговых марок натуральный продукт оказался смешанным с синтетическим.

Специалисты Роскачества рекомендуют приобретать икру, которой присвоен российский Знак качества, и сверятся с рейтингами качества продукции, которые публикуются на сайте ведомства.

Ранее руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельеы заявил, что предновогодний рост цен на красную икру — искусственный, а продавцы, торгующие ею, в половине случае предлагают покупателям фальсификат.

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