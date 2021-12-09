Информационное агентство по рыболовству: 50% красной икры, которая продается в России, - фальсификат

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9 декабря 2021, 15:30 Источник: "Говорит Москва"

Красная икра, Zamir Usmanov/globallook.com

Предновогодний рост цен на красную икру — искусственный, а продавцы, торгующие ею, в половине случае предлагают покупателям фальсификат. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По его словам, в этом году рыбаки Дальнего Востока добыли рекородное количество лосося — такой путины не было за всю историю наблюдений.

«По данным Росрыболовства, произведено более 20 тысяч тонн красной икры в этом сезоне. Наряду с этим мы видим, что красная икра многократно дорожает. Сейчас килограмм икры горбуши стоит более 6 тысяч рублей в розницу, а нерка, кета, кижуч уже более 9 тысяч рублей за килограмм», - сказал Савельвев.

При этом, по словам эксперта, за такие деньги покупатель приобретает не свежий продукт, а икру прошлогодней путины, напичканную консервантами и антибиотиками. Кроме того, велик шанс купить синтетический «деликатес».

«Происходит тотальная фальсификация. Есть существенная разница в цене икры горбуши и нерки. Большинство покупателей не ориентируются в видах икры. Соответственно, дешевую выдают за дорогую. Это самый безобидный вид фальсификации. Продают прошлогоднюю икру, много синтетической икры, подделки под красную икру. По нашей оценке, 50% икры — это фальсификат. Алчные трейдеры рассчитывают, что она будет храниться и год, и два, и три, добавляют антибиотики и Е-добавки», - заявил эксперт.

По его словам, два года назад в России ввели автоматизированную систему электронной сертификации «Меркурий» и технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Благодаря им можно точно определить вид икры, дату и место ее вылова. Однако сейчас система не действует. Савельев считает, что это результат лоббирования интересов заинтересованных лиц.

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