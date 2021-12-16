Ростовский суд рассказал, как в его приговоре появились слова о российских воинских частях в самопровозглашенных ДНР и ЛНР

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16 декабря 2021, 15:37 Источник: РБК

Донецк, Alexander Rekun/globallook.com

Кировский районный суд объяснил, каким образом в приговоре по делу о коррупции при поставке продовольствия, появились слова о «воинских частях Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР».

Приговор вынесен 21 ноября, он опубликован на сайте суда. Суд признал виновным подполковника Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа во взяточничестве.

В мотивировочной части приводятся слова одного из свидетелей. Он говорит о том, что обвиняемый ежемесячно требовал 90 тыс. рублей за то, что он не будет препятствовать поставкам продовольствия российским военнослужащим.

«В его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе. <…>. Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР», — говорится в материалах дела.

В ответе на запрос РБК суд сообщил, что эти слова в ходе разбирательства произнесены подсудимым и суд не может на них повлиять . "Там [в приговоре] приведены показания подсудимого. В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. Там говорится, что [Вячеслав] Забалуев показал такое — и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания», - заявили в суде.

Данный приговор по просьбе журналистов прокомментировал в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков. «Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст, потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

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