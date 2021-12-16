Госпитализированный с инфарктом мэр Ярославля сообщил о хорошем самочувствии

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16 декабря 2021, 15:01

Владимир Волков, фото: Instagram

Экстренно госпитализированный в четверг, 16 декабря, мэр Ярославля Владимир Волков вышел на связь с общественностью, чтобы рассказать о своём самочувствии. У него диагностировали инфаркт.

«Дорогие друзья, дорогие ярославцы! Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надежных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает»,- написал градоначальник в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что состояние 45-летнего мэра Ярославля оценивается как стабильно тяжелое. Местные СМИ писали, что Волкова уже прооперировали.

Медики уверены, что градоначальник молодой, поэтому справится.

На время больничного Волкова обязанности мэра Ярославля будет выполнять заместитель по социальной политике Елена Новик, в случае отсутствия заместителя мэра по социальной политике - заместитель по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

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