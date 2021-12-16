Источник: мэр Ярославля Владимир Волков госпитализирован с инфарктом

Мэр Ярославля Владимир Волков в четверг, 16 декабря, утром был экстренно госпитализирован с инфарктом. Врачи оценивают состояние 45-летнего градоначальника как стабильно тяжелое. Ярославские СМИ пишут, что в областной больнице Волкова уже прооперировали.
Источник 76.RU в сфере здравоохранения раскрыл, что мэр находится под пристальным наблюдением врачей, продолжит лечение в стационаре. Специалисты уверены, что мэр молодой, справится.
На время больничного Владимира Волкова обязанности мэра Ярославля будет выполнять заместитель по социальной политике Елена Новик, в случае отсутствия заместителя мэра по социальной политике — заместитель по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.
Владимир Волков один из самых молодых глав российских городов. Он стал мэром Ярославля в декабре 2018 года.
В семье Волкова растут четверо детей.
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