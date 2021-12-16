Экстрасенс Марианна Атие спрогнозировала «крах» доллара и «климатический хаос» в 2022 году

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16 декабря 2021, 13:47 Источник: teleprogramma.pro

мусор на пляже, фото: pixels.com

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Марианна Атие рассказала о глобальных событиях, которые жрут людей в 2022 году. Она призвала не тратить время впустую на надежды о том, что «все устаканится и вернется на круги своя».

«Проще не будет, и как раньше тоже не будет … Сейчас мы можем наблюдать завершение цикла и переход на «темную сторону» во всех смыслах. Нарушен великий баланс высших сил. Мы с вами своим поведением нарушили этот баланс. Тьма сейчас модна и в почете, от нового поколения разит зияющей пустой», - высказала экстрасенс в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Марианна отметила, что финансовую мировую сферу ожидает «крах» доллара. По ее словам, это спровоцирует инфляцию и чрезмерное потребление.

Также в 2022 году человечество стакнётся с «климатическим хаосом». Экстрасенс уточнила, что мир ждут ураганы, взрывы природного газа, лесные пожары, чудовищная жара, загрязнение мирового запаса кислорода и пресной воды. Она добавила, что люди своими собственными руками творят «будущую реальность», в которой жить придется детям.

Кроме того, Марианна допустила скорое восстание машин, в борьбе с которым человек окажется слабы звеном.

«Пандемия будет развиваться, будет мутировать и выдавать новые штаммы … Сейчас наше общество проживает эпоху неосознанного потребления и деморализации. Стержень человечества утратил истинный свет. Таким образом высшие силы хотят восстановить баланс, но человечество пока глухо к сигналам вселенной, слишком прогрессивным оно себя считает»,- продолжила она.

Экстрасенс призвала людей вспомнить «язык своей души».

Ранее экстрасенс Ольга Якубович рассказала о сложностях в 2022 году и завершении пандемии.

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