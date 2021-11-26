Экстрасенс Якубович рассказала о сложностях в 2022 году и завершении пандемии

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26 ноября 2021, 21:55 Источник: teleprogramma.pro

магия, фото: pixels.com

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Ольга Якубович заявила, что 2022 год будет похож на два предыдущих года. По ее словам, коронавирус никуда денется, люди будут спорить на тему вакцин, а курсы валют будут «прыгать».

«Летом я делала раскладку на 2022 год. Год будет сложный, он будет такого же типа, как и предыдущие два … Нас не закроют как в прошлом году, но ощущение опасности, угрозы и высокая смертность сохранятся»,- поделилась она в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Якубович отметила, что жизнь уже никогда не будет прежней. Она утверждает, что последствия пандемии будут продолжаться еще 5-7 лет, а «оклемается» народ только через 10. Экстрасенс призвала искать в этой ситуации лучшие стороны, не впадать в депрессию, не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

«Я не думаю, что пандемии и вирусы будут постоянными нашими спутниками. Это закончится, но будет еще не скоро. Через 10 лет мы постареем, наш мир будет нам казаться другим»,- добавила она.

Ранее звезда «Битвы экстрасенсов» Максим Левин объяснил, почему коронавирус пришел на планету именно сейчас.

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