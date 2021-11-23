Звезда «Битвы экстрасенсов» Левин о пандемии: «Как прежде наша жизнь уже никогда не будет»

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23 ноября 2021, 11:52 Источник: teleprogramma.pro

природа, фото: pixels.com

Звезда «Битвы экстрасенсов» Максим Левин заявил, что прежней жизнь людей после пандемии никогда не станет. По его словам, люди пытаются сами себя «устранить» от реальности, но «машины времени не существует».

Левин считает, что со временем в мире установится общий иммунитет, и люди перестанут воспринимать коронавирус «как сверх смертельно опасное». Экстрасенс добавил, что вирусы были всегда, но человечество часто погибает по собственные воли – алкоголя и запрещенных веществ, страдает от домашнего насилия. Он назвал это более «худшей» и «глобальной» проблемой, чем пандемия.

«… стараюсь думать и заниматься проблемами, которые я могу решить. А не о вирусах, с которыми мои способности не могут справиться. Повторю мысль о выработке общего иммунитета - к вопросу о «постоянном спутничестве человечества»,- продолжил он.

Собеседник предположил, что Земля решила напомнить человечеству, кто тут главный. Левин пояснил, что люди – это плод эволюции, которому дозволено здесь находиться какое-то время.

«… мы же залезаем в грязной уличной обуви на хозяйский диван, ходим по-маленькому и большому мимо унитаза, так? Ну и чего мы ждем? Какого к себе отношения?» - цитирует его слова портал Teleprogramma.pro.

Экстрасенс уверен, что люди давно перестали уважать и ценить доставшееся от праотцов наследие, давно наплевали в этот «колодец традиций».

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