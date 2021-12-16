Беременная жена фигуриста Александра Энберта попала в реанимацию ковид-госпиталя

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16 декабря 2021, 12:59 Источник: teleprogramma.pro

Александр Энберт и Алеся, фото: Instagram

Беременная супруга фигуриста, участника шоу «Ледниковый период» Александра Энберта Алеся, сообщила, что находится в реанимации одного из московских ковид-госпиталей. Недавно молодые родители узнали пол ребенка, у них родится девочка.

Алеся пропала из соцсетей на несколько дней, из-за чего подписчики начали беспокоиться о здоровье будущей мамы. Девушка решила выйти на связь и разъяснить сложившуюся ситуацию.

«Друзья, я понимаю, что так надолго пропала. Но я лежу в реанимации ковид-госпиталя для беременных. Когда меня переведут в обычную палату - не могу сказать. Лежать в красной зоне очень тяжело, но врачи говорят, что кризис мы пережили. А значит, дальше будет только лучше»,- цитирует ее слова портал Teleprogramma.pro.

Модель добавила, что с малышкой все хорошо. Алеся пообещала раскрыть подробности, как только ее самочувствие улучшится.

Стоит отметить, что новорождённая девочка станет первым ребенком как для Александра Энберта, так и для его жены.

Ранее сообщалось, что певица Нюша (Анна Шурочкина) 14 декабря стала мамой второй раз. У артистки родился сын.

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