Певица Нюша родила второго ребёнка

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14 декабря 2021, 16:21

Нюша, фото: vk.com/nyusha

Певица Нюша (Анна Шурочкина) во вторник, 14 декабря, стала мамой второй раз. Артистка родила сына. У трёхлетней дочери Нюши и Игоря Сивова Серафимы-Симбы появился младший брат.

О родах 31-летней певицы Нюши сообщается в телеграме Super.ru.

Сутки назад артистка опубликовала фото с большим животом. Нюша находится в ОАЭ.

Официальный представитель певицы Анастасия Драпеко подтвердила, что Анна Шурочкина родила сына.

Малыш появился на свет в одной из элитных клиник Дубаи,- сообщает ТВЦ.

Последний месяц беременности певица с 41-летним мужем Игорем Сивовым провела в Объединённых Арабских Эмиратах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

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