Депутат Пискарев заявил, что медики поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

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16 декабря 2021, 11:44

медик, фото: pixels.com

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что медики поддержали в I чтении принятие законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса в общественных местах.

«Да, медицинское сообщество тоже выступило за скорейшее принятие законопроекта в первом чтении»,- отметил депутат.

Пискарев добавил, что работа над законопроектом о QR-кодах будет вестись непрерывно. По его словам, при улучшении эпидемиологической ситуации в стране сертификаты о вакцинации могут и не потребоваться.

Ранее сообщалось, что региональные власти поддержали в I чтении принятие законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах.

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