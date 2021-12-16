Депутат Пискарев: регионы поддержали в I чтении принятие проекта о QR-кодах в общественных местах

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16 декабря 2021, 11:33 Источник: РИА Новости

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что региональные власти поддержали в I чтении принятие законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации в общественных местах.

«Да, регионы поддерживают законопроект к первому чтению. Всего поступило более 160 отзывов», - уточнил депутат.

Напомним, что законопроект о проверке QR-кодов в поездах дальнего следования и в самолетах сняли с рассмотрения.

При этом член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый предложил заменить введение QR-кодов на транспорте альтернативными мерами, например, ограничить число пассажиров.

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