Депутат Пискарев: регионы поддержали в I чтении принятие проекта о QR-кодах в общественных местах

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что региональные власти поддержали в I чтении принятие законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации в общественных местах.
«Да, регионы поддерживают законопроект к первому чтению. Всего поступило более 160 отзывов», - уточнил депутат.
Напомним, что законопроект о проверке QR-кодов в поездах дальнего следования и в самолетах сняли с рассмотрения.
При этом член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый предложил заменить введение QR-кодов на транспорте альтернативными мерами, например, ограничить число пассажиров.
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