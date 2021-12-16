Сенатор Клишас: в ГД внесли законопроект, устанавливающий для мэров единый пятилетний срок полномочий

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16 декабря 2021, 09:27 Источник: РИА Новости

здание Госдумы, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что законопроект, устанавливающий для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления единый срок полномочий, внесен в Госдуму. Сенатор является одним из авторов документа.

«Для всех должностных лиц местного самоуправления (лицо, замещающее муниципальную должность, либо заключившее контракт (трудовой договор), наделенное в соответствии с уставом муниципального образования исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения или по организации деятельности органа местного само управления устанавливается единый срок полномочий - пять лет»,- пояснил он.

Клишас отметил, что проект направлен на совершенствование организации местного самоуправления в РФ и подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.

Ранее в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили ввести ежегодные предновогодние пенсионные выплаты. Документ направлен на заключение в правительство.

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