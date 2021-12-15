Мясников предложил антиваксерам «встать на край небоскреба» и подумать о правах

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15 декабря 2021, 22:23

медик, фото: pixels.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал желание некоторых россиян не делать прививку против новой коронавирусной инфекции, а заболеть и пройти лечение, если такое потребуется.

В эфире своей программы телеведущий Владимир Соловьев спросил Мясникова, почему он «мешает людям умереть». По его словам, де-факто противники вакцинации говорят о своем праве заболеть коронавирусом и попасть в реанимацию.

«Очень голословное, глупое утверждение. Ну так иди встань на край небоскреба, посмотри вниз и подумай, есть у тебя это право или нет»,- ответил врач в эфире программы «Соловьёв Live».

Мясников добавил, что у людей «страх смерти, правильный страх», «инстинкт самосохранения». Медик утверждает, что не только антипрививочники, но и другие россияне отказываются принимать «очевидные истины по каким-то вещам», например, пить лекарства при болезни.

Ранее Мясников выразил мнение, что препарат от алкоголизма дисульфирам в качестве средства против COVID-19 вряд ли может быть эффективен в борьбе с вирусом. Так он отреагировал на исследование ученых Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы, которые выявили, что у тех, кто принимал это лекарство, заболеваемость SARS-CoV-2 была на 34% ниже, чем у тех, кто не пил его.

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