Доктор Мясников поделился мнением о возможности лечения COVID-19 препаратом от алкоголизма

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13 декабря 2021, 23:38

pixabay.com

Доктор Мясников рассказал, что вначале, когда еще не было вакцины от коронавируса, некоторые врачи тоже предлагали в качестве защиты от вируса прививки от туберкулеза БЦЖ. Прививка обладает общим противовирусным действием, стимулирует и укрепляет иммунитет, но она была не принята как вакцина от ковида. Тем не менее, до этого предлагалось сделать повторную вакцину, которая защитит от возможного заражения коронавирусом.



Мясников отметил, что «благотворное воздействие дисульфирама против коронавируса могло быть разовым проявлением». Эксперт добавил, что, для того чтобы судить о возможности использования данного препарата, нужны масштабные клинические исследования.

Американский препарат дисульфирам в качестве средства против COVID-19 вряд ли может быть эффективен в борьбе с вирусом, по мнению Александр Мясников.



Дисульфирам, используемый в борьбе с алкоголизмом, снижает риск смерти от COVID-19.



Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что сначала в качестве профилактического и защитного средства предлагались различные противовирусные и даже противопротозойные средства, такие как хлорокин, гидроксихлорохин, мефлохин. Теперь нам предлагают дисульфирам. Все эти препараты действительно могут оказывать на иммунитет положительное влияние, укрепляя его и давая надежду на исцеление от коронавирусной инфекции. Однако пока ни один из них не проявил реальной эффективности против COVID-19.

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