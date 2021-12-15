Путин потребовал от главы Минтранса Савельева «не хитрить» в вопросе принятия транспортной программы

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15 декабря 2021, 17:59 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал «не хитрить» главу Минтранса Виталия Савельева в утверждении программы «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ». Глава государства поручил ввести ее в работу в 2022 году, как и было запланировано.

Путин отметил, что реализация программы развития пассажирского транспорта в российских субъектах должна начаться с 1 января 2022 года. Президент поинтересовался у министра транспорта Савельева, будет ли она запущена, как планировалось изначально.

Чиновник ответил, что надеется решить этот вопрос до конца года. По его словам, программа формируется, разработаны механизмы обновления общественного транспорта за счет бюджетных инвесткредитов, а также выделено порядка 44 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом Савельев отметил, что есть нерешенные вопросы с Минпромторгом и Минприроды, которые хотят самостоятельно реализовать мероприятия своих программ в области пассажирского транспорта.

«Она готова, находится в стадии согласования. Я сказал о том, что мы хотим собрать воедино, в соответствии с вашим поручением, не все государственные распорядители бюджетных средств, не все министерства, я назвал в частности Минпромторг и Минприроды, готовы передать в наш адрес, но мы их будем учитывать аналитически»,- продолжил министр.

Тогда Путин призвал Савельева «не хитрить».

«… не надо хитрить, если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с начала следующего года она заработала»,- подчеркнул президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее сообщалось, что 2 декабря в ходе совещания по развитию угольной отрасли в Кузбассе Путин ударил по столу, призывая собравшихся задуматься о безопасности горняков.

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