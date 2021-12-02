Путин ударил кулаком по столу во время обсуждения условий работы шахтеров

Аргументы Недели → Политика 13+

2 декабря 2021, 18:46 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию угольной отрасли в Кузбассе эмоционально высказался об условиях работы шахтеров. Глава государства, ударил по столу, призывая собравшихся задуматься о безопасности горняков.

«Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году»,- отметил российский лидер.

Также Путин назвал причину аварии на шахте «Листвяжная». По словам президента, ЧП произошло из-за отсутствия контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификации показаний датчиков. Политик отметил, что СК и прокуратура будут подробно разбираться в случившемся, и «огульных» обвинений не будет.

Ранее Путин предложил вернуться к вопросу о финансовой ответственности собственников шахт, не соблюдающих технику безопасности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости