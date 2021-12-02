Путин: нужно задуматься о финансовой ответственности собственников шахт при аварии

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2 декабря 2021, 17:37 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию угольной отрасли в Кузбассе предложил вернуться к вопросу о финансовой ответственности собственников шахт, не соблюдающих технику безопасности.

«Никто не хочет подрывать основы бизнеса и сворачивать деятельность угольной отрасли. Но подумать об этом точно нужно»,- высказал глава государства.

Путин считает, что нужно вернуться к обсуждению этого вопроса «аккуратно, спокойно, без всякой эмоциональной окраски», связанной с сегодняшним днем и сегодняшней трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Ранее Путин назвал недопустимым злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Президент отметил, что их жизнь, здоровье должны быть защищены. Российский лидер призвал по всей строгости закона спрашивать с людей, которые в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам пренебрегают безопасностью людей, подвергают смертельному риску.

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