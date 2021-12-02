Президент Путин: недопустимо эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты

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2 декабря 2021, 16:08 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Президент РФ Владимир Путин назвал болью для всей России трагедию на шахте «Листвяжная». На совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса он заявил, что недопустимо злоупотреблять мужеством шахтеров. А с тех, кто подвергает людей риску, нужно спрашивать по закону.

«Недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены — это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства. И руководителей предприятий, и представителей надзорных органов, и собственников — тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам пренебрегает безопасностью людей, подвергает смертельному риску. [С них] нужно спрашивать по закону, жестко», — сказал он.

Кроме того, президент призвал власти Кузбасса помочь каждой семье погибшего и пострадавшего, детально разобравшись в каждом случае. По словам губернатора Кемеровской области Сергей Цивилева, принимавшего участие в совещании, после проверки рабочей группой на угольных шахтах Кузбасса было выявлено более 600 нарушений. Он сообщил также, что большую часть пострадавших на «Листвяжной» завтра выпишут из больницы. Семьям горняков власти Кузбасса выделят более 40 квартир.

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