Дорогой метан, только в противоположном смысле

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2021, 14:28

25 ноября после взрыва метана на «Листвяжной» погиб 51 человек: 46 шахтёров и 5 спасателей. Руководство шахты прекрасно понимает причины аварии, но борется не за безопасность в будущем, а лишь старается не допустить огласки сегодня.



На предприятии куча клерков занимаются техникой безопасности, у них кипы подписанных «ознакомлений». При этом руководство шахты регулярно требовало нарушать каждый пункт этих норм. Потому что компании требовалось «сделать план», а «Листвяжная» в 2018 г. установила мировой рекорд по проходке. Значит, могут. Рассказывают, что на «Листвяжную» перевели бригады с других шахт, чтобы срочно запустить вторую лаву.



В последние годы аварии с большими человеческими жертвами происходят только в трёх странах: России, Украине и Китае. И только в них эксплуатируют шахты, которым больше ста лет. Во избежание затрат на дорогостоящую вентиляцию в России из аварий стараются не делать системных выводов, прячась за человеческий фактор: якобы к жертвам привело несоблюдение техники безопасности.



У шахтёров особая психология: надо значит надо. Ради благополучия семьи мужик должен рисковать. Товарищ пошёл – значит, и я пойду. Они считают свою работу русской рулеткой и часто отказываются менять фартовые каски, как положено – раз в три года. И их мужеством пользуются, на них экономят, выжимают все соки.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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