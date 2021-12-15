Школьница из Ставрополя поделилась впечатлениями от разговора с Путиным после исполнения ее желания

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15 декабря 2021, 16:44 Источник: Life

елка, фото: pixels.com

13-летняя девочка из Ставрополя Татьяна Троценко поделилась впечатлениями от разговора с президентом России Владимиром Путиным после исполнения в реальность ее мечты. Глава государства принял участие в акции «Ёлка желаний» и снял шарик с посланием от школьницы.

Татьяна рассказала, что очень волновалась в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. По ее словам, самым приятным моментом было, когда президент сказал: «Обнимаю тебя!»

Девочка мечтала сходить на балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Президент в начале декабря снял с «Елки желаний» шарик с письмом подростка и исполнил его мечту. После посещения спектакля Путин позвонил Татьяне, чтобы узнать о ее впечатлениях от представления.

Ранее сообщалось, что 14 декабря в театре Татьяне устроили экскурсию по историческому зданию Мариинки и по новому зданию - Мариинскому-2. Балет «Лебединое озеро» девочка смотрела из Особой ложи бельэтажа.

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