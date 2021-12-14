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Владимир Путин исполнил желание 13-летней школьницы из Ставропольского края, Татьяна Троценко идёт на балет

, 20:04 Источник: ТАСС

Владимир Путин исполнил желание 13-летней школьницы из Ставропольского края, Татьяна Троценко идёт на балет
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание школьницы Татьяны Троценко из Изобильного Ставропольского края, которая мечтала посмотреть балет "Лебединое озеро" в Мариинский театр в Санкт-Петербурге.

В правительстве Ставропольского края во вторник рассказали, что Владимир Путин снял шарик с желанием девочки в начале декабря с "Елки желаний" и уже исполнил её мечту.

В театре Тане устроили экскурсию по историческому зданию Мариинки, где сегодня проходит спектакль, и по новому зданию - Мариинскому-2. Балет "Лебединое озеро" девочка смотрит из Особой ложи бельэтажа.

Татьяна Троценко - старший ребёнок в многодетной семье. В январе у девочки диагностировали тяжёлое заболевание, и она проходит лечение в Санкт-Петербурге. Девочка окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом.

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