Владимир Путин исполнил желание 13-летней школьницы из Ставропольского края, Татьяна Троценко идёт на балет

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание школьницы Татьяны Троценко из Изобильного Ставропольского края, которая мечтала посмотреть балет "Лебединое озеро" в Мариинский театр в Санкт-Петербурге.
В правительстве Ставропольского края во вторник рассказали, что Владимир Путин снял шарик с желанием девочки в начале декабря с "Елки желаний" и уже исполнил её мечту.
В театре Тане устроили экскурсию по историческому зданию Мариинки, где сегодня проходит спектакль, и по новому зданию - Мариинскому-2. Балет "Лебединое озеро" девочка смотрит из Особой ложи бельэтажа.
Татьяна Троценко - старший ребёнок в многодетной семье. В январе у девочки диагностировали тяжёлое заболевание, и она проходит лечение в Санкт-Петербурге. Девочка окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом.
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