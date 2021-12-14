Владимир Путин исполнил желание 13-летней школьницы из Ставропольского края, Татьяна Троценко идёт на балет

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14 декабря 2021, 20:04 Источник: ТАСС

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание школьницы Татьяны Троценко из Изобильного Ставропольского края, которая мечтала посмотреть балет "Лебединое озеро" в Мариинский театр в Санкт-Петербурге.

В правительстве Ставропольского края во вторник рассказали, что Владимир Путин снял шарик с желанием девочки в начале декабря с "Елки желаний" и уже исполнил её мечту.

В театре Тане устроили экскурсию по историческому зданию Мариинки, где сегодня проходит спектакль, и по новому зданию - Мариинскому-2. Балет "Лебединое озеро" девочка смотрит из Особой ложи бельэтажа.

Татьяна Троценко - старший ребёнок в многодетной семье. В январе у девочки диагностировали тяжёлое заболевание, и она проходит лечение в Санкт-Петербурге. Девочка окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом.

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