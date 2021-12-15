Вирусолог Альтштейн назвал фейком искусственное создание омикрон-штамма

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15 декабря 2021, 15:59 Источник: 360tv.ru

медик, фото: pixels.com

Вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал заявление своего коллеги Петра Чумакова о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» создан искусственным путем в лаборатории с целью завершения пандемии.

"Сойдёмся на том, что это очередной фейк. Никто не может создавать эти штаммы, никому это не надо",- высказал ученый.

Альтштейн очень удивился, "что являющийся его хорошим знакомым вирусолог Петр Чумаков вообще решил озвучить такую информацию".

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков выразил мнение, что омикрон-штамм создан искусственно с целью завершения пандемии, поскольку "сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире". Эксперт также предположил, что в пользу этой версии говорит тот факт, что он получился "супер ослабленным".

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