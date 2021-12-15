Вирусолог Чумаков считает, что омикрон-штамм создан искусственно с целью завершения пандемии

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15 декабря 2021, 12:51 Источник: РБК

Омикрон-штамм, CHRISTIAN OHDE/globallook.com

Омикрон-штамм создан искусственно — с «аналитическими или иными целями». Такую версию высказал в эфире «Радио России» вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

По его мнению, штамм создан для того, чтобы прекратить пандемию, потому что «сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире».

«Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал... Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме — это никто не может объяснить», — рассказал вирусолог.

Как он считает, в пользу версии об искусственном происхождении омикрон-штамма говорит тот факт, что он получился «супер ослабленным». «Сейчас просто такой момент настал, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию», — говорит вирусолог.

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