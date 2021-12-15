Путин перечислил важные меры для повышения доходов россиян

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15 декабря 2021, 15:20 Источник: ТАСС

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с бедностью населения остается приоритетом властей. По словам главы государства, для повышения доходов россиян важны самые разные меры.

«Борьба с бедностью - это наш безусловный приоритет, он прямо связан с ответом на демографический вызов …»,- высказал российский лидер на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин отметил, что для повышения доходов россиян необходимо применять все меры: адресную социальную поддержку, помощь семьям с детьми, новые рабочие места, сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, повышение доступности и качества образования на всех уровнях.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев выразил мнение, что россияне не должны зарабатывать меньше 100 тысяч рублей в месяц для нормальной жизни.

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