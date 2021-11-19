Депутат Госдумы рассказал, с какой минимальной зарплатой можно нормально жить в России

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19 ноября 2021, 23:01

pixabay.com

Как пишет NEWS.ru , депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев рассказал, что россияне не должны зарабатывать меньше 100 тысяч рублей в месяц, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина поднять в 2022 году прожиточный минимум до 12 654 рублей, а минимальный размер оплаты труда до 13 890 рублей в месяц.



Первый зампредседателя парламентского комитета по экономической политике Арефьев сообщает, что средний доход в России должен составлять около 62 тысяч рублей в месяц, а прожиточный минимум необходимо увеличить до 27 тысяч рублей.

"Меньше 100 тысяч рублей в месяц люди получать не должны. Это с учётом того, что они должны в санатории ездить, в дома отдыха, хотя бы минимально поправить здоровье, отдохнуть, как было в СССР. Я не говорю про заграницу, про Майами, Канарские острова. При 100 тысячах, при платном образовании, здравоохранении, при всём платном, человек живёт, а не выживает. Меньше не должно быть. А если выживает — то, ну да, конечно, ему 13 тысяч, и пусть выживает как хочет", — отметил Арефьев.



Со слов депутата доход 49% россиян ниже 19 тысяч рублей в месяц, при этом кредитных обязательств у граждан РФ на 24 трлн рублей. Арефьев также предложил включить плату за капремонт в прожиточный минимум.



Увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум на 8,6% глава государства предложил 18 ноября на совещании по социальным вопросам. Данное нововведение должно коснуться 16 миллионов россиян и из бюджета на эти цели направят дополнительно 30 млрд рублей.



Также ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что от увеличения прожиточного минимума будут повышены практически все социальные пособия которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты, которые выплачиваются по больничным листам. А благодаря повышению МРОТ увеличатся заработные платы у 3 млн работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики.

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