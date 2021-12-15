Мосгорсуд отменил приговор серийному отравителю, действовавшему на Чистых Прудах

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15 декабря 2021, 12:29 Источник: АГН Москва

Фото: pixabay.com

Мосгорсуд отменил приговор Мурату Сабанову, который ранее был приговорен к 16 годам колонии строгого режима по делу об отравлении в Москве тридцати человек и хищениях. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе»,- сообщили в пресс-службе. При этом добавили, что арест Сабанову продлен до 15 марта 2022 года.

Уроженец Кабардино-Балкарии Сабанов обвиняется в том, что на Чистых Прудах в Москве знакомился с горожанами, употреблявшими алкоголь, составлял им компанию, а затем подсыпал в напитки лекарственные вещества. После того как жертва теряла сознание, он забирал ценные вещи и банковские карты. Всего от действий отравителя пострадало 30 человек, среди которых есть несовершеннолетние. Пятерым нанесен тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного имущества превышает 1 млн руб.

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