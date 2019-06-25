Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала подробности о деле подозреваемого в серийных отравлениях прохожих в Москве Мурата Сабанова. Отмечается, что молодой человек добавлял в газированные напитки лекарственные средства.

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в отравлении и ограблении более 20 человек

"В ходе предварительного расследования уголовных дел, по обстоятельствам краж имущества на Хохловской площади, проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. Установлено, что они представляют собой лекарственные средства - феназепам и клозапин, а также трамадол", - передаёт слова Вовк АГН "Москва".

Отмечается, что в ходе проверок было выяснено, что общий ущерб на данный момент превысил 140 тысяч руб. По данным следствия, от противоправных действий подозреваемого могли пострадать более 10 человек.

Официальный представитель МВД добавила, что обнаружены ещё трое пострадавших, которые обратились в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статья разбой и кража.

В ведомстве добавили, что проводятся мероприятия в поиске возможных соучастников и других нарушений подозреваемого.