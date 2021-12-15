Итоги переписи не сулят властям поводов для гордости: переписчиков мало кто видел, но 32 млрд потратили

Аргументы Недели → Общество 13+

15 декабря 2021, 12:04

В России без фанфар и пафоса завершилась Всероссийская перепись населения – как и положено, раз в 10 лет. Официально её итоги опубликуют только весной 2022 г., но уже есть и первые оценки, и скандалы. В кои-то веки подсчёты не сулят властям поводов для гордости: падает рождаемость, растёт смертность, народ беднеет и эмигрирует. Но у нашего чиновника в крови сделать хорошую мину при плохой игре.



Если кто не заметил, перепись прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Жители труднодоступных районов страны смогут ответить на вопросы до 20 декабря. Но ещё 12 ноября замглавы Росстата Павел Смелов (недавно уволенный) заявил, что в ней приняли участие более 99% россиян. На всю затею ведь потратили 32 млрд рублей, а переписчики, получая по 18 тыс., ходили по квартирам, предлагая всем от мала до велика ответить на 33 вопроса, разделённых на две темы. Первые 23 традиционно-анкетные – о поле, возрасте, гражданстве, национальности. Ещё 10 вопросов о жилищных условиях: месте проживания, площади квартиры, количестве комнат. Анкету можно было заполнить и на портале госуслуг, но подавляющее большинство россиян опрошены именно переписчиками на пороге собственного жилья.



Суть всех шуток, заполнивших блогосферу после заявления Смелова о 99%, сводилась к тому, что переписчиков не видел вообще никто – ни сами авторы едких постов, ни их знакомые. Социологи и журналисты проводили среди своей аудитории переклички – выходило, что в переписи приняли участие только 25–30%. Росстат съехал с темы, сказав, будто «методологически некорректно» озвучил «процент исполнения организационного плана».



Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников отмечает, что пиар-кампания переписи провалена: власти не посчитали нужным объяснить населению, зачем нужна перепись. Даже выборы вызвали в народе больший энтузиазм. Беда не только в том, что перепись была с недоверием встречена населением. Эконом-географ Наталья Зубаревич отмечает, что для науки большая проблема – отсутствие честных справедливых данных. Они помогают государству понимать, на каком свете оно находится. Однако демограф Алексей Ракша признаёт, что давно не пользуется переписью, публикуемой российскими властями.



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