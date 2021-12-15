Врач-нарколог Казанцев: разрешение продажи пива на АЗС может ухудшить ситуацию на дорогах

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15 декабря 2021, 10:13 Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Продажа пива на АЗС может ухудшить ситуацию на дорогах, поскольку вырастет число нетрезвых водителей за рулем. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал врач-нарколог, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев.

Торговля пивом на АЗС была запрещена в 2012 году. На это неделе Минэнерго выступил с предложением отменить запрет — с соответствующим обращением ведомство обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Я отношусь [к продаже алкоголя на АЗС] отрицательно. Зачем на заправках пиво? Это приведет к тому, что люди будут чаще употреблять алкоголь за рулем. Пиво считается легким алкоголем, при этом многие считают себя великими водителями. Они думают, что выпьют несколько глотков пива, и ничего страшного не произойдет, они будут управлять автомобилем так же, как всегда», – сказал врач.

К тому же, по мнению врача, даже небольшое количество выпитого пива может спровоцировать водителя на «продолжение банкета».

«Если человек склонен к злоупотреблению алкоголем, пиво будет его лишний раз провоцировать. Есть фраза: "Пивка для рывка". И "рывок" у нас, к сожалению, означает, что человек либо начинает еще большее количество пива употреблять, либо переходит на более крепкие алкогольные напитки», – заявил Алексей Казанцев.

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