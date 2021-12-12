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Главный ревматолог Москвы назвала белковые диеты и пиво кратчайшим путем к подагре

, 17:22 Источник: "Говорит Москва"

Главный ревматолог Москвы назвала белковые диеты и пиво кратчайшим путем к подагре
Фото: pixabay.com

Главный ревматолог столицы Алёна Загребнева в эфире радиостанции «Говорит Москва», рассказала о том, какая еда провоцирует развитие подагры.

Заболевание вызывается повышенным содержанием уровня мочевой кислоты в организме и основным проявлением его считаются повторяющиеся острые приступы артрита.

«Распространенность и повышенного уровня мочевой кислоты, и подагры выше в городах, в экономически развитых регионах, где больше потребляют мясо и морепродукты. Фактически мы говорим о некотором ограничении приёма белковых продуктов. Помните, у нас была такая диета «кремлёвская», на которой все худели, когда ели одни белки? Вот это самый быстрый способ получить подагру», - рассказала врач.

Она назвала также самый вредный алкогольный напиток, провоцирующий заболевание, — это пиво. Как и белковые продукты, оно содержит много пуринов, которые в организме распадаются до мочевой кислоты.

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