Врач Шуров назвал «истинную» причину смерти Юлии Началовой

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31 января 2021, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Юлия Началова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Василий Шуров, лечащий врач ушедшей из жизни почти два года назад певицы Юлии Началовой, рассказал, что стало причиной ее смерти. Артистка умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет из-за воспалительного процесса.

«Юлия из-за подагры привыкла терпеть боли. Перетерпела в итоге гангрену до стадии "всасывания" в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания - было поздно. Начался сепсис», - пояснил он.

Шуров отметил, что все началось с ранки на пальце ноги. По его словам, необходимо было убрать участок некроза, но убедить певицу в том, что промедление смертельно опасно, не удалось. Врач назвал Началову «девочкой, которая хотела ходить только на каблучках». У исполнительницы в голове не укладывалось, что она будет как киборг, заявил он.

«У нее, вроде, был какой-то частный хирург, ездил к ней [домой], консультировал. Процесс заражения запустился, уже не о пальце шла речь», - уточнил эксперт.