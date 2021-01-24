Возлюбленный Юлии Началовой отреагировал на информацию о рождении сына от певицы после ее смерти

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24 января 2021, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Началова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Последний возлюбленный Юлии Началовой нижегородский судья Вячеслав Кудря прокомментировал информацию о рождении совместного с ней сына. Известная певица ушла из жизни почти два года назад.

«Спасибо, только вы опоздали. Он у меня давно родился. Я не знаю, что пишут СМИ, к сожалению, или к счастью. У меня очень много работы. Как зовут сына сказать не могу. Юли уже больше нет», - высказал он в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Отмечается, что Вячеслава Кудрю с маленьким мальчиком заметили на дне рождении Веры Алдониной, дочери Юлии Началовой. На опубликованных в Интернете кадрах видно, как 14-летняя девочка и ее бабушка Таисия нежно целуют малыша при прощании.

При этом СМИ пишут, что певица пыталась сделать ЭКО. Однако попытки забеременеть не увенчались успехом, тогда после смерти Началовой ее замороженную яйцеклетку врачи использовали для того, чтобы ребенка выносила суррогатная мать.