Издание Super узнало о рождении сына Юлии Началовой после смерти певицы

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19 января 2021, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Началова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Год до смерти певица Юлия Началова встречалась с Вячеславом Кудрей. Отношения артистки и судьи из Нижнего Новгорода были серьезными, влюбленные мечтали о ребенке. В марте 2021 года исполнится два года, как Юлия Началова скончалась. 31 января ей исполнилось бы 40 лет.

Издание Super узнало о рождении сына Юлии Началовой и Вячеслава Кудри. В сети появилось видео со дня рождения дочери певицы Веры Алдониной. Верочке исполнилось 14 лет. День рождения отмечали в одном из ресторанов в Москве. Кудря появился с маленьким мальчиком на празднике.

На видео снято, как Вера и ее бабушка Таисия нежно целуют малыша при прощании. Хотя Кудря, как говорят, скрывает рождение сына Юлии Началовой, информация попала в СМИ. Якобы мальчик живет с отцом, но часто встречается с родителями Юлии и своей старшей сестрой.

По данным издания, Юлия пыталась сделать ЭКО, чтобы родить ребенка любимому мужчине. И после попыток искусственного оплодотворения остался ее неиспользованный биоматериал. Замороженную яйцеклетку врачи использовали для того, чтобы ребенка выносила суррогатная мать.

После смерти мамы Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой, родителями Юлии. Девочка часто проводит время со своим родным отцом футболистом Евгением Алдониным. Она подружилась с его женой Ольгой и детьми.





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