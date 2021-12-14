МВД: В 2021 году телефонные аферисты украли у россиян 45 млрд рублей

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14 декабря 2021, 14:37 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

С начала года телефонные мошенники похитили у граждан России 45 млрд рублей. Жертвой киберпреступников стал каждый седьмой россиянин. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.

Он заявил, что половина потерпевших добровольно передали аферистам личные данные, пароли и коды. Сумма хищений в каждом отдельном случае варьируется от 15 тысяч до десятков миллионов рублей.

Как считают в МВД, обезопасить людей от краж денег могло бы моментальное блокирование цепочки счетов в случае поступления информации о хищении денег. Филиппов объяснил, что через 5-10 минут после того как человек переводит свои средства мошеннику, тот уводит деньги со счета, на который они поступили.

«В настоящее время разрабатывается ряд законопроектов, чтобы упростить и для следователей, и для банков процедуры, но, на наш взгляд, наиболее эффективным методом было бы такое мероприятие, когда в случае поступления информации о хищении денежных средств с определенного счета блокировалась моментально вся цепочка счетов до того момента, когда мы разберемся, кто к этому всему причастен, и изобличим преступника»,- заявил Филиппов.

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